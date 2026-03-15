المنافذ والجمارك تعلن الإغلاق النهائي لمنفذ الحمام الحدودي مع تركيا

دمشق-سانا

‏أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أنه سيتم إغلاق منفذ الحمام الحدودي مع تركيا، بشكل نهائي مع نهاية الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق ١٧ من آذار الحالي.

‏ودعت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، المسافرين والتجار الراغبين بالعبور بين البلدين إلى اعتماد منفذي باب الهوى أو السلامة لإتمام إجراءات السفر وعبور البضائع.

‏كما طلبت الهيئة، أخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار عند تنظيم مواعيد السفر أو ترتيب عمليات الشحن ونقل البضائع بما يضمن استمرار الحركة بسلاسة عبر المنافذ البديلة.

‏ومنفذ الحمام هو منفذ تم إنشاؤه عام 2019، يصل بين مدينة جنديرس التابعة لناحية عفرين شمال غرب سوريا، وولاية هاتاي جنوب تركيا.