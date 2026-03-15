المنافذ والجمارك تعلن الإغلاق النهائي لمنفذ الحمام الحدودي مع تركيا

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أنه سيتم إغلاق منفذ الحمام الحدودي مع تركيا، بشكل نهائي مع نهاية الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق ١٧ من آذار الحالي.
ودعت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، المسافرين والتجار الراغبين بالعبور بين البلدين إلى اعتماد منفذي باب الهوى أو السلامة لإتمام إجراءات السفر وعبور البضائع.
كما طلبت الهيئة، أخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار عند تنظيم مواعيد السفر أو ترتيب عمليات الشحن ونقل البضائع بما يضمن استمرار الحركة بسلاسة عبر المنافذ البديلة.
ومنفذ الحمام هو منفذ تم إنشاؤه عام 2019، يصل بين مدينة جنديرس التابعة لناحية عفرين شمال غرب سوريا، وولاية هاتاي جنوب تركيا.