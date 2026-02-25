زراعة الحسكة: تحسن نمو محصولي القمح والشعير في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي

الحسكة-سانا

أكدت مديرية الزراعة في الحسكة أن الهطولات المطرية المتلاحقة وما رافقها من أجواء دافئة، أسهمت في تحسن نمو وإنبات محصولي القمح والشعير في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

وأوضح مدير الزراعة عز الدين الحسو في تصريح لمراسل سانا، أن المحصولين الاستراتيجيين القمح والشعير بشقيهما البعل والمروي، يمران بمرحلة نمو الساق والأوراق ويتميزان بنمو جيد ويبشران بموسم زراعي وافر، إذا ما استمرت وتيرة الهطولات المطرية الجيدة خلال شهري آذار ونيسان القادمين، ولا سيما للمساحات المروية حيث تبدأ النباتات بتشكيل السنابل.

وبين مدير الزراعة أن المساحة المزروعة بمحصول القمح المروي للموسم الحالي بلغت 100 ألف و200 هكتار وللقمح البعل 363 ألفاً و300 هكتار، فيما بلغت مساحة الشعير المروي 21 ألف هكتار، والشعير البعل 268 ألف هكتار موزعة على مناطق الاستقرار الزراعي الخمسة، مشيراً إلى أن المديرية وبالتعاون مع الدوائر الزراعية المنتشرة في عموم أرجاء المحافظة تتابع بشكل مستمر واقع الحقول ومدى نموها وتحري وقوع الإصابات الحشرية فيها.

يذكر أن المحاصيل الزراعية في محافظة الحسكة عانت خلال السنوات الماضية من تراجع كبير في خطط التنفيذ وكميات الإنتاج، نتيجة الإهمال والفساد في هذا القطاع الاقتصادي المهم من قبل النظام البائد، إضافة إلى ما لحقها من سنوات جفاف متلاحقة.