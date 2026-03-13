منخفض جوي قوي يضرب سوريا فجر السبت وتحذيرات من سيول ورياح قوية

دمشق-سانا

أعلنت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن سوريا ستتأثر اعتباراً من فجر السبت 14 آذار 2026 بمنخفض جوي فعّال يترافق مع هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة، وعواصف رعدية قوية، مع احتمال تساقط البرد، على أن تتحول الهطولات إلى ثلوج فوق مرتفعات القلمون والحرمون، ويستمر تأثير المنخفض حتى مساء الأحد.

وحذّرت الدائرة من مخاطر الأحوال الجوية المتوقعة، أبرزها:

• هطولات مطرية غزيرة قد تسبب فيضانات وسيول خاصة في شمال وشرق الحسكة والقنيطرة.

• هطولات متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان الأودية وتجمع المياه في المنخفضات في الساحل، وشمال وغرب إدلب وحلب، وغرب حماة وحمص، ودرعا والسويداء.

• هطولات متوسطة الغزارة في بقية المناطق مع احتمال تجمع المياه في المنخفضات.

• أجواء مغبرة في المناطق الشرقية وأجزاء من الجزيرة.

• تساقطات ثلجية على مرتفعات القلمون والحرمون.

• رياح نشطة تتجاوز 80 كم/ساعة في السويداء، وما بين 65 و80 كم/ساعة في المناطق الساحلية ومرتفعات القلمون والحرمون وغرب دمشق ودرعا، بينما تتراوح بين 50 و65 كم/ساعة في باقي المناطق.

ودعت الدائرة المواطنين إلى اتخاذ إجراءات السلامة، ومنها:

• الابتعاد عن مجاري الأودية والمنخفضات خلال الهطولات الغزيرة.

• تجنّب استخدام الهواتف المحمولة أثناء العواصف الرعدية.

• عدم الوقوف قرب الأشجار وأبراج الكهرباء خلال العواصف أو الرياح القوية.

• الابتعاد عن المباني المتصدعة والآيلة للسقوط.

• تثبيت الأجسام القابلة للتطاير.

• ارتداء الكمامات في المناطق المغبرة.

• تخفيف السرعة على الطرقات الماطرة أو المغبرة.

• تجنّب الطرقات الجبلية العالية في القلمون والحرمون خلال تساقط الثلوج إلا للضرورة.