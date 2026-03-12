الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة أشخاص بينهم طفل في ريف القنيطرة الجنوبي

photo 2026 03 12 16 00 09 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة أشخاص بينهم طفل في ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أربعة أشخاص بينهم طفل، من أهالي قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك أثناء رعيهم الأغنام.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال اقتادت المعتقلين الأربعة إلى داخل الجولان المحتل، دون ورود معلومات إضافية عن مصيرهم.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الثلاثاء الماضي، طفلين أثناء رعيهما الأغنام في الأراضي الزراعية غرب قرية رويحينة بريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال.

