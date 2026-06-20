الطاقة الذرية: تقييم وتنظيف إشعاعي لفاصل نفطي في دير الزور ومسوحات لمحطات المنطقة الوسطى

دير الزور-سانا

أنجز فريق من مكتب شؤون النفط الإشعاعية في هيئة الطاقة الذرية السورية، بالتعاون مع الشركة السورية للبترول، أعمال التقييم الإشعاعي لفاصل نفطي في حقل جيدو قبل نقله إلى حقل الجفرة في دير الزور، إلى جانب مسوحات إشعاعية ميدانية في عدد من مواقع ومنشآت المنطقة الوسطى.

وأشارت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، إلى إجراء قياسات إشعاعية دقيقة لرصد تراكيز المواد المشعة الطبيعية (NORM) داخل الفاصل وتحديد أماكن تراكمها.

وبينت الهيئة أن الفريق نفذ بعد الانتهاء من التقييم، عملية تنظيف نظامية باستخدام ضخ الماء والمواد الكيميائية، حيث جمعت نواتج التنظيف الحاوية على المواد المشعة في حفرة مبطنة للترقيد تمهيداً لنقلها إلى براميل مخصصة للتخزين الآمن، وذلك وفق إجراءات السلامة الإشعاعية التي تضمن حماية العاملين والبيئة.

ولفتت الهيئة إلى أن الفريق نفذ في سياق أعمال المتابعة الدورية، مسوحات إشعاعية ميدانية في عدد من مواقع ومنشآت المنطقة الوسطى، شملت محطات وحقول رسم الكوم ووادي عبيد، والبشري، ودبيسان، وهنادي، وشمال الحسين، وآبار الصفيح، وديلع، وتوينان، وخشابية.

وبينت الهيئة أن هذه المسوحات تهدف إلى التحقق من مستويات الإشعاع في التجهيزات والمواقع النفطية، وضمان بيئة عمل آمنة وفق المعايير الفنية المعتمدة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين هيئة الطاقة الذرية السورية والشركة السورية للنفط، لتعزيز السلامة الإشعاعية في قطاع النفط والغاز.

يذكر أن مصفاة بانياس نفذت في الـ 21 من شهر نيسان الماضي أعمال الوقاية الإشعاعية وإزالة التلوث الإشعاعي المرافق لعمليات الصناعات النفطية، بالتعاون بين هيئة الطاقة الذرية السورية والشركة السورية للبترول، بهدف تقييم الحالة الإشعاعية، وتحسين إجراءات السلامة في المنشأة.