المواصلات الطرقية بحماة: تحسين مدخل قمحانة الجنوبي للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية

باشر فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في محافظة حماة، تنفيذ أعمال تحسين مدخل بلدة قمحانة الجنوبي، بهدف الحد من الحوادث المتكررة، ورفع مستوى السلامة المرورية في هذا التقاطع الحيوي.

وأوضح مدير فرع المؤسسة في حماة بشار هواري، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأحد، أن الأعمال الجارية تتضمن تنفيذ حارات للتسارع والتباطؤ عند المدخل والمخرج، لتسهيل انسيابية حركة المركبات، إضافة إلى توسيع المعبر ضمن الجزيرة الفاصلة بين اتجاهي الطريق، بما يسهم في تقليل مخاطر اصطفاف المركبات داخل منطقة التقاطع.

وأشار هواري إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب إعداد دراسة فنية متخصصة، وبمتابعة من المجتمع الأهلي في قمحانة، وبالتعاون مع رئيس مجلس البلدة، وذلك ريثما يتم استكمال الدراسات اللازمة لتنفيذ عقدة طرقية متكاملة، تخدم مختلف اتجاهات الحركة المرورية في المنطقة.

وبدأ فرع حماة ‏في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، منذ الـ14 من أيار الجاري، أعمال إعادة تأهيل العبارات على طريق سلمية–الشيخ هلال–أثريا، في إطار تحسين البنية التحتية، ورفع مستوى السلامة المرورية، وضمان انسيابية الحركة على هذا المحور الحيوي.

وتواصل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تنفيذ أعمالها في المحافظات السورية، الهادفة إلى رفع مستوى السلامة على مختلف المحاور والطرق التي تحتاج إلى صيانة، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويحد من الحوادث.