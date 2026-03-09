الصقيع يلحق أضراراً ببعض المحاصيل الزراعية في ريف درعا

درعا-سانا

أدت موجة الصقيع وانخفاض درجات الحرارة ليلاً إلى تضرر بعض المحاصيل الزراعية في ريف درعا الغربي.

وأوضح رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في درعا أحمد الزعبي في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن موجة الصقيع تسببت بأضرار كبيرة تدرجت بين تلف المحصول أو انخفاض الإنتاج بسبب تجمد العصارة في النبات ولا سيما لمحصول البطاطا وأشجار الرمان.

وبيّن أن الإنذار المبكر من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أسهم بالتخفيف من آثار الصقيع وخاصة في البيوت المحمية، وذلك من خلال اتخاذ المزارع إجراءات تتعلق بتشغيل التدفئة وتحريك الهواء بالمراوح وتطبيق بعض المعاملات السمادية مثل رش النبات بالأحماض الأمينية والكالسيوم والبوتاسيوم.

بدورها أشارت رئيسة الوحدة الإرشادية في مدينة طفس ولاء كيوان إلى أن موجة الصقيع أثرت على كل المحاصيل الزراعية وخاصة الفول والبازلاء، في حين تم تسجيل أضرار نسبية في المشاتل والبيوت المحمية بسبب تطبيق المزارعين لتعليمات وزارة الزراعة للحد والتخفيف من آثار الصقيع.

أحد مزارعي طفس نبيل الربداوي بيّن أن موجة الصقيع التي استمرت لنحو أسبوع سببت ضرراً لمحاصيل البطاطا والبازلاء والفول والزهرة، داعياً الجهات المعنية لدعم مزارعي المنطقة الجنوبية على اعتبارها سلة غذائية لسوريا.

وكانت وزارة الزراعة حذرت مؤخراً من موجات الصقيع، ودعت الفلاحين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي من شأنها تقليل الأضرار المحتملة على المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، كما دعت مديرياتها في المحافظات، إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لضمان سلامة المزروعات.

