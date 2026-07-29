فنية القوة البدنية باللاذقية تقيم بطولة المحافظة لمصارعة الأذرع

اللاذقية-سانا

أقامت اللجنة الفنية للقوة البدنية ومصارعة الأذرع في الملعب البلدي باللاذقية، اليوم الأربعاء بطولة المحافظة لمصارعة الأذرع، بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب، وبمشاركة أكثر من 70 لاعباً من فئتَي الرجال والشباب.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية فادي شريقي، لمراسل سانا، أن هذه البطولة تأتي تحضيراً لبطولة الجمهورية التي ستُقام في دمشق، حيث سيتم اختيار الأبطال لتمثيل المحافظة في فئتي الشباب والمفتوح، لافتاً إلى أن البطولة شهدت إقبالاً لافتاً يعكس الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة في أوساط الشباب.

من جانبه، عبر رئيس دائرة ألعاب القوة في مديرية الرياضة والشباب عمر دروبي عن ارتياحه للإقبال الكبير والمستوى الفني العالي، مؤكداً أن البطولة اتّسمت بروح التحدي والمنافسة القوية التي تبرز القوة البدنية للرياضيين.

وتُقام بطولة الجمهورية لمصارعة الأذرع في دمشق خلال الفترة من 12 حتى 14 آب المقبل، وتشمل منافسات الذكور لفئتَي الشباب والمفتوح، إضافة إلى السيدات لفئة المفتوح.