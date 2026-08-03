بدء مشروع صيانة الطرق في مدينة حريتان بريف حلب الشمالي، بهدف تسهيل حركة المركبات والمشاة تاريخ النشر: 2026/08/03 10:14 صباحًا اخر تحديث: 2026/08/03 10:14 صباحًا قائمة الصور 1/6 من أجواء ثاني أيام عيد الفطر في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي لقطات من داخل جناح دولة قطر المشارك في معرض دمشق الدولي للكتاب بدورته الاستثنائية منظمة الإعانة الإسلامية الفرنسية تعيد تأهيل مبنى السجل المدني في معرة النعمان بإشراف مديرية الشؤون المدنية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك أهالي اللاذقية يزينون الشوارع ابتهاجاً بالشهر الكريم وقفة احتجاجية لمعلمي مدينة مارع في ريف حلب للمطالبة بتحسين واقعهم المعيشي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حلبمدينة حريتان مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مصرع 14 شخصاً جراء الأمطار والفيضانات جنوب الهند أغسطس 3, 2026 أغسطس 3, 2026 انطلاق ورشة بدمشق تبحث دعم الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات أغسطس 3, 2026 أغسطس 3, 2026 الذهب يرتفع مع تراجع النفط وانحسار مخاوف التضخم أغسطس 3, 2026 أغسطس 3, 2026 مؤشر نيكي الياباني ينخفض بأكثر من 2 بالمئة أغسطس 3, 2026 أغسطس 3, 2026