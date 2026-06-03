الخدمات الفنية تنجز 50 بالمئة من أعمال إعادة تأهيل الطريق الرئيسي في بلدة الحاضر بريف حلب

حلب-سانا

أنجزت مديرية الخدمات الفنية في محافظة حلب 50 بالمئة من أعمال إعادة تأهيل الطريق الرئيسي في بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي، بينما تجري حالياً أعمال تزفيت الجزء المتبقي من الطريق، بهدف تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات بين القرى والبلدات.

وأوضح المهندس المشرف على المشروع في المديرية أمير بكر في تصريح لـ مراسل سانا اليوم الأربعاء، أن الطريق يمتد على طول نحو 12.7 كيلومتراً، ويعد من الطرق الحيوية التي تخدم 6 إلى 7 قرى تقع على هذا المحور، نظراً لأهميته في ربط التجمعات السكانية وتسهيل حصول الأهالي على الخدمات الأساسية.

وأشار بكر إلى أن المنطقة ذات طابع زراعي، ما يمنح إعادة تأهيل الطريق أهمية إضافية في دعم حركة نقل المنتجات الزراعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

من جهته أكد إبراهيم الحسن من أهالي قرية العزيزية، أن الطريق يسهم بشكل كبير في تحسين واقع التنقل بين القرى المجاورة وبلدة الحاضر، بعد سنوات من المعاناة نتيجة سوء الطرقات.

ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل شبكة الطرقات في ريف حلب، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الحركة الاقتصادية والتنموية في المناطق الريفية.