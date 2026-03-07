الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية محتملة في بعض المناطق في سوريا

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم السبت للانخفاض تدريجياً، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2-4 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون بين الغائم جزئياً والغائم بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد في المنطقة الساحلية وبعض المناطق الداخلية، بينما يكون الهطل ثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 1500 متر.

وخلال الليل يكون الجو بارداً بشكل عام، كما يحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية، ومن تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المناطق الوسطى والجنوبية، وشمالية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصة في المناطق الوسطى والبادية، ويكون البحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية:

دمشق5/16
ريف دمشق-القلمون9/-1
القنيطرة4/11
درعا6/16
السويداء2/11
حمص6/13
حماة6/14
اللاذقية9/18
طرطوس10/18
حلب4/13
إدلب5/13
دير الزور5/18
الرقة4/15
الحسكة5/12
