فرق الهندسة تواصل تطهير تلال نحشبا بريف اللاذقية من الألغام لتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم

اللاذقية-سانا

تواصل فرق الهندسة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق مع الفرقة 50 عمليات تمشيط وإزالة الألغام في منطقة تلال نحشبا بريف اللاذقية الشمالي، بهدف تأمين المنطقة، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي ومزاولة أعمالهم.

وأوضح مسؤول فرع الإزالة في إدارة الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع محمد علي عوض، في تصريح لمراسل سانا أن الفرق توجهت إلى الموقع بعد تلقي بلاغات من السكان حول مخاطر وجود ألغام مزروعة في المنطقة، مبيناً أن عمليات الرصد والكشف الميداني أظهرت وجود عدد كبير من الألغام المنتشرة في الأراضي الزراعية وبالقرب من منازل المدنيين، ما يشكل خطراً مباشراً على حياتهم.

وأكد عوض أن العمليات تهدف إلى إزالة جميع المخلفات الحربية الخطرة التي تعيق عودة الأهالي إلى مناطقهم، وتأمين بيئة آمنة تمكّنهم من استئناف حياتهم اليومية بصورة طبيعية واستثمار أراضيهم الزراعية من جديد مشيراً إلى وجود تحديات واجهت العملية منها طبيعة المنطقة الجغرافية الوعرة التي تعيق وصول الآليات الثقيلة، إضافة إلى الانتشار الواسع للألغام.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة وطنية مستمرة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفها النظام البائد في الكثير من المناطق السورية ومنها ريف اللاذقية الشمالي بهدف تعزيز الاستقرار والأمان، وضمان سلامة الأهالي وتأمين تنقلهم بشكل آمن ومستقر، وإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق، بما يسهم في تنشيط الواقعين الاقتصادي والخدمي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وتقع تلال نحشبا على بعد نحو 54 كم شمال مدينة اللاذقية في سلسلة مرتفعات الساحل على ارتفاع 770 م عن سطح البحر وتشتهر بجمالها الطبيعي ووعورة تضاريسها.