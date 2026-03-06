فرق الهندسة تواصل تطهير تلال نحشبا بريف اللاذقية من الألغام لتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم

IMG 0035 فرق الهندسة تواصل تطهير تلال نحشبا بريف اللاذقية من الألغام لتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم

اللاذقية-سانا

تواصل فرق الهندسة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق مع الفرقة 50 عمليات تمشيط وإزالة الألغام في منطقة تلال نحشبا بريف اللاذقية الشمالي، بهدف تأمين المنطقة، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي ومزاولة أعمالهم.

IMG 0032 فرق الهندسة تواصل تطهير تلال نحشبا بريف اللاذقية من الألغام لتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم

وأوضح مسؤول فرع الإزالة في إدارة الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع محمد علي عوض، في تصريح لمراسل سانا أن الفرق توجهت إلى الموقع بعد تلقي بلاغات من السكان حول مخاطر وجود ألغام مزروعة في المنطقة، مبيناً أن عمليات الرصد والكشف الميداني أظهرت وجود عدد كبير من الألغام المنتشرة في الأراضي الزراعية وبالقرب من منازل المدنيين، ما يشكل خطراً مباشراً على حياتهم.

وأكد عوض أن العمليات تهدف إلى إزالة جميع المخلفات الحربية الخطرة التي تعيق عودة الأهالي إلى مناطقهم، وتأمين بيئة آمنة تمكّنهم من استئناف حياتهم اليومية بصورة طبيعية واستثمار أراضيهم الزراعية من جديد مشيراً إلى وجود تحديات واجهت العملية منها طبيعة المنطقة الجغرافية الوعرة التي تعيق وصول الآليات الثقيلة، إضافة إلى الانتشار الواسع للألغام.

IMG 0039 فرق الهندسة تواصل تطهير تلال نحشبا بريف اللاذقية من الألغام لتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة وطنية مستمرة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفها النظام البائد في الكثير من المناطق السورية ومنها ريف اللاذقية الشمالي بهدف تعزيز الاستقرار والأمان، وضمان سلامة الأهالي وتأمين تنقلهم بشكل آمن ومستقر، وإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق، بما يسهم في تنشيط الواقعين الاقتصادي والخدمي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وتقع تلال نحشبا على بعد نحو 54 كم شمال مدينة اللاذقية في سلسلة مرتفعات الساحل على ارتفاع 770 م عن سطح البحر وتشتهر بجمالها الطبيعي ووعورة تضاريسها.

DJI 0122 فرق الهندسة تواصل تطهير تلال نحشبا بريف اللاذقية من الألغام لتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم
DJI 0125 فرق الهندسة تواصل تطهير تلال نحشبا بريف اللاذقية من الألغام لتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم
DJI 0136 فرق الهندسة تواصل تطهير تلال نحشبا بريف اللاذقية من الألغام لتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم
IMG 0041 فرق الهندسة تواصل تطهير تلال نحشبا بريف اللاذقية من الألغام لتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم
معبر جديدة يابوس بريف دمشق… بوابة متجددة بإجراءات أسهل وعبور أسرع
وزير الأشغال العامة والإسكان يناقش مع رئيس هيئة التخطيط والتعاون ‏الدولي تعزيز جهود التنمية العمرانية
مدير مكتب الإحصاء يبحث مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏سبل ‏تطوير المنظومة الإحصائية في سوريا ‏
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار في أغلب مناطق سوريا
اجتماع في القنيطرة لبحث مقترحات تعديل قانون العمل رقم 17
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك