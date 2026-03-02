مدير المواصلات الطرقية لـ سانا: تأهيل جسر الرشيد بالرقة أولوية قصوى

الرقة-سانا

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، أنّ إعادة تأهيل جسر الرشيد في محافظة الرقة تشكّل أولوية قصوى ضمن خطة المؤسسة لإعادة تنشيط البنية التحتيّة في المحافظة.

وأشار نجار في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، خلال جولة ميدانية للاطلاع على سير الأعمال، إلى تحديث دراسة لإنشاء جسر ثالث على نهر الفرات بأربع حارات مرورية بدلاً من اثنتين، تسهيلاً للحركة المرورية والتنموية.

وأوضح أنّ المؤسسة تتابع بشكلٍ دقيق تفاصيل العمل في المشروع، وتضع كامل إمكاناتها الفنية والإدارية، لضمان استكمال أعمال التأهيل بأسرع وقت ممكن، لما للجسر من أهمية استراتيجية في ربط جانبي المدينة، وتنشيط الحركة الاقتصادية.

واختتم نجار جولته بزيارة ميدانية إلى طريق الرقة – دير الزور الجديد، حيث تم بحث آليات إعادة تفعيل العمل فيه، ودراسة إمكانية تحويله إلى أوتوستراد، في إطار خطة متكاملة لتطوير شبكة النقل، ورفع كفاءتها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعلنت وزارة النقل في الـ 16 من شهر شباط الجاري الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الإسعافية لـ جسر الرقة القديم (جسر المنصور)، وإعادة فتحه أمام حركة المرور، بعد استكمال جميع أعمال التدعيم والمعالجات الفنية.