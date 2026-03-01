الأوقاف تحدد مساجد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان المبارك

دمشق-سانا

أعلنت إدارة شؤون المساجد في وزارة الأوقاف عن المساجد، التي ستُقام فيها سُنّة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في مختلف المحافظات السورية، وذلك ضمن حملة رمضان 1447 هـ “إيمان يجمعنا”.

وتوزّعت المساجد، وفق ما حددته الوزارة عبر قناتها على “تلغرام” اليوم الأحد، على النحو التالي: حلب 100 مسجد، حماة 14 مسجداً درعا 41 مسجداً، إدلب 65 مسجداً، السويداء 5 مساجد، القنيطرة 3 مساجد، طرطوس 14 مسجداً، دمشق 13 مسجداً، دير الزور 44 مسجداً، حمص 48 مسجداً، اللاذقية 40 مسجدأ، ريف دمشق 198 مسجداً.

ويعد الاعتكاف من السنن النبوية المؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، حيث يتفرغ المسلمون للعبادة والذكر، وتلاوة القرآن طلباً لليلة القدر.

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت في الأول من شهر رمضان لعام 1447هـ حملة تحت عنوان “إيمانٌ يجمعنا”، بهدف تعزيز القيم الإيمانية، وترسيخ معاني التكافل والتراحم، ونشر ثقافة الاعتدال، وتفعيل دور المساجد في خدمة المجتمع، بما يسهم في بناء وعي ديني متوازن، وترجمة معاني الشهر الفضيل إلى سلوك عملي ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع.