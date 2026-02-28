إغلاق محطة وقود في حماة بسبب تلاعبها بعدادات التعبئة

حماة-سانا

كشف فرع محروقات حماة عن تلاعب في مضخات محطة الوقود “بر الوالدين” غرب مدينة حماة، بعد ورود شكاوى من مواطنين تفيد بوجود مخالفات في تعبئة الوقود، ما أدى إلى تشميع المحطة بالكامل وتنظيم الضبوط اللازمة بحق مالكها أصولاً.

وأوضح مدير فرع محروقات حماة رضوان النجم في تصريح اليوم السبت، أن الشكوى الأولى لم تظهر أي تلاعب عند المعاينة الميدانية النهارية، إلا أن شكاوى لاحقة استدعت توجيه دوريات مسائية، حيث تبين أن مالك المحطة كان يقوم بتبديل كروت المضخات مساءً للتلاعب بالكميات المباعة.

وأكد النجم أن المعايرة أثبتت نقصاً بمقدار ليتر ونصف لكل 20 ليتراً من الوقود المعبأ، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً، وتشميع المحطة تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات وفق الأنظمة النافذة.

يذكر أن دوريات الرقابة والجودة في فرع محروقات حماة نفذت الأسبوع الماضي، حملة تفتيشية مكثفة على مراكز توزيع الغاز في المدينة، أسفرت عن ضبط مخالفات متعددة، شملت الامتناع عن البيع، والبيع بأسعار زائدة عن التسعيرة المحددة، وتعبئة أسطوانات صغيرة بطرق غير نظامية.