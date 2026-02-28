هيئة الطيران المدني تعلن إغلاق الممرات الجوية الجنوبية في الأجواء السورية بشكل مؤقت

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، إغلاق الممرات الجوية الجنوبية في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الـ 28 من شباط، عند الساعة 12:00 ظهراً، ولمدة 12 ساعة، بتوقيت دمشق.

وأوضحت الهيئة في بيان عبر قناتها على “التلغرام”، أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على ضمان أعلى معايير السلامة الجوية، مشيرةً إلى أنه خلال فترة الإغلاق، ستتم إدارة حركة الملاحة الجوية عبر المسارات البديلة المعتمدة، بما يضمن انسيابية الحركة، واستمرارية العمليات التشغيلية وفق أنظمة إدارة الحركة الجوية المعمول بها.

وبيّنت الهيئة أنها تتابع تطورات الوضع على مدار الساعة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات في حينها، مع تجديد التزامها الكامل بضمان سلامة وأمن الطيران المدني، واستمرارية الحركة الجوية وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.

وكانت شنت إسرائيل وأمريكا صباح اليوم السبت، هجوماً جوياً مشتركاً على إيران، استهدف عشرات المواقع والأهداف في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى.