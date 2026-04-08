تفكيك شبكات دولية متخصصة بتجارة وتهريب المخدرات عبر 3 عمليات نوعية سورية – عراقية مشتركة

دمشق-سانا

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، عبر ثلاث عمليات أمنية نوعية، من تفكيك وإحباط نشاط شبكات دولية متخصصة في الاتجار وتهريب المواد المخدرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأربعاء، أن القوى الأمنية ضبطت خلال العملية نحو مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدرة، كما طالت إجراءات الملاحقة أربعة من العناصر الرئيسية في الشبكات، حيث أُلقي القبض عليهم لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي هذه العملية ثمرةً للتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وتجسيداً للاستراتيجية المتبعة في ملاحقة الكيانات الإجرامية العابرة للحدود وتفكيك بنيتها اللوجستية، وحماية المجتمع من مخاطر السموم المخدرة.