اجتماع خدمي في القنيطرة لبحث مطالب الأهالي وتحسين الواقع الخدمي

القنيطرة-سانا

عقدت مديرية المنطقة الشمالية في القنيطرة اجتماعاً موسعاً بحضور مديري المديريات ورؤساء البلديات والمخاتير، وعدد من الوجهاء لبحث الواقع الخدمي، ومناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه الأهالي، وذلك في المركز الثقافي في المحافظة.

وبحث المجتمعون التحديات المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية، واستعرضوا واقع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وسبل تحسينها.

وقدّم مديرو المديريات ورؤساء البلديات ردوداً وتوضيحات حول القضايا المطروحة خلال الاجتماع، فيما أُشير إلى أن بعض الملفات تحتاج إلى وقت ومعالجة بالتنسيق مع جهات أخرى.

وأوضح مدير المنطقة الشمالية محمد السعيد في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع ضمّ مختلف الجهات المعنية لمناقشة هموم ومطالب المواطنين بشكل مباشر، مؤكداً أنه تم تدوين جميع الملاحظات والمشكلات المطروحة، للعمل على حلّها.

وأشار إلى إطلاق حملة نظافة شاملة في كامل محافظة القنيطرة مع بداية الأسبوع القادم، بالتنسيق بين المديريات ورؤساء البلديات، بهدف تحسين الواقع البيئي والخدمي في مختلف المناطق.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الخدمية، ومعالجة مشكلات النظافة والخدمات الأساسية، والاستجابة لمطالب الأهالي بشكل مباشر.