مديريتا الإعلام والتنمية الإدارية بإدلب تنظمان ورشة لتطوير التواصل وإدارة الاجتماعات

إدلب-سانا

نظمت مديرية الإعلام بالتعاون مع مديرية التنمية الإدارية في محافظة إدلب اليوم الأحد، ورشة عمل تدريبية بعنوان “من الحضور إلى التأثير: بروتوكولات الاتصال وإدارة الاجتماعات الفعالة”، قدمها الدكتور أحمد الزير، وذلك في مركز تنمية الموارد البشرية في المحافظة.

وأوضح الدكتور الزير، خبير ريادة مؤسساتية وتطوير الأعمال، في تصريح لـ مراسل سانا، أن الندوة استهدفت مديري المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة، وتضمنت التعريف بالبروتوكولات اللازم تطبيقها فيما يتعلق بالاتصال المؤسسي، وكيفية التحضير للاجتماعات وإيصال الرسائل، وسبل الخروج بنتائج فعّالة.

وأضاف: إن الورشة تناولت استعراض بعض الأخطاء الشائعة في إطار الاجتماعات والحضور الإعلامي، وكيفية تلافيها والتعلّم منها، وعدم تكرارها، إضافة إلى كيفية تعزيز التعاون كفريق محافظة بإيصال الرسائل التي يحتاجها الناس، من خلال التنسيق المشترك بين الجميع، والانتقال إلى مستويات عمل أفضل.

وأشار رضوان الأطرش عضو مكتب تنفيذي في المحافظة في تصريح مماثل، إلى أن الورشة كانت ناجحة بالمقاييس كافة، كونها قدمت للمشاركين فوائد مهمة فيما يخص طرق التعامل مع البروتوكولات الرسمية، والتنسيق مع الشركاء لحضور الاجتماعات، إضافة لطرق إدارة الوقت والاجتماع بشكل فعال.

بدوره لفت مدير الإعلام في المحافظة أحمد بدوي إلى أهمية الورشة في الحياة اليومية لمديري وموظفي المؤسسات والدوائر الرسمية كافة، كونها عرّفت المشاركين بالطرق المناسبة والفعالة للحضور الإعلامي المناسب، وأسهمت بطرح أفكار جديدة من شأنها تقوية مهارات التواصل والتأثير لدى المديرين.

يذكر أن الورشة تأتي ضمن توجه وزارة التنمية الإدارية إلى تطوير القدرات والمهارات لموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية، وبناء كوادر مؤهلة تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وخدمة المجتمع، بما يسهم بمرونة واستدامة المؤسسات الحكومية ومواكبة متطلبات الإدارة الحديثة وصنع القرار في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، من خلال تنمية مهارات القيادة والمسؤولية لدى الجميع، ودعم المبادرات القادرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام، بما يعزز حضور الطاقات في العمل الخاص والمؤسسات الحكومية.