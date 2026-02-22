اجتماع في القنيطرة لبحث واقع العمل الزراعي في المحافظة

القنيطرة-سانا

عقد المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في محافظة القنيطرة، اجتماعاً اليوم الأحد استعرض خلاله واقع العمل الزراعي في المحافظة، كما جرى مناقشة الخطط الفنية الموضوعة لمعالجة التحديات القائمة.

وتناول الاجتماع الذي حضره المكلف بتسيير مديرية زراعة القنيطرة المهندس جمال محمد علي والكادر الفني والإداري، ومشاركة مركز بحوث القنيطرة، الأعمال المنجزة والمشاريع المخطط تنفيذها عبر الوحدات الإرشادية والمراكز التابعة لمديرية الزراعة، إضافة إلى بحث سبل تطوير الأداء وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في القنيطرة، الدكتور بهاء الرهبان في تصريح لـ سانا، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الجوانب الفنية والخطط الموضوعة لمعالجة المشكلات على أرض المحافظة، وإعداد خطط عملية بالتعاون مع المحافظة والمكتب التنفيذي بشكل كامل، بهدف إيجاد حلول شاملة لكافة القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي”.

ولفت الرهبان إلى أنه سيتم انجاز مشاريع زراعية، لدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، والمساهمة في معالجة التحديات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، بما ينعكس إيجاباً على واقع القطاع في القنيطرة.

ويأتي الاجتماع في ظل سعي الجهات المعنية لدعم القطاع الزراعي في القنيطرة، ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، عبر تطوير الخطط الفنية واستقطاب مشاريع تسهم في تحسين الإنتاج وتعزيز الاستقرار الزراعي في المحافظة.

