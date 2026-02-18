الأرصاد: أمطار متفرقة والأجواء تستقر مساء الخميس

دمشق-سانا

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تبقى الفرصة مهيأة لهطول الأمطار هذه الليلة، ونهار يوم غد الخميس، على أن تستقر الأجواء اعتباراً من ساعات مساء الغد.

وتوقعت المديرية في نشرتها مساء اليوم الأربعاء، أن يكون الجو هذه الليلة بارداً نسبياً بشكل عام، وبارداً في المرتفعات الجبلية.

أما غداً نهاراً فيكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الساحلية، والشمالية، والوسطى.

وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض في أغلب المناطق، مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في كل المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية على أغلب المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا في المناطق الجنوبية، والمرتفعات الساحلية، والوسطى، وتثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر عال إلى متوسط ارتفاع الموج مساءً.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات هذه الليلة ويوم غد الخميس: