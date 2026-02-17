ورشة متخصصة لتعزيز مهارات التنمية الريفية بدمشق

دمشق-سانا

نظمت مديرية زراعة دمشق وريفها اليوم الثلاثاء ورشة عمل تخصصية بعنوان “طرق حفظ الأغذية”، استهدفت مسؤولات التنمية الريفية في الوحدات الإرشادية والدوائر الفرعية، في إطار تطوير الأداء الإرشادي ورفع كفاءة الكوادر الميدانية، بما يسهم في تعزيز جودة المنتجات المنزلية ودعم المشاريع الصغيرة وتحسين مستوى الأمن الغذائي.

وعرضت رئيسة دائرة زراعة دمشق الدكتورة أماني الحيجي حزمة من التقنيات العلمية المتبعة في حفظ الفاكهة والخضار، شملت طرق التجفيف، التبريد، التخليل، والكونسروة المنزلية، وصولاً إلى صناعة المربيات والعصائر والألبان والأجبان، مع شرح دقيق لشروط نجاح كل وسيلة لضمان جودة وسلامة الغذاء.

معاون مدير الزراعة المهندس محمود دوكان، أكد أهمية الورشة في الارتقاء بمستوى الأداء الإرشادي وتطوير مهارات الكوادر الميدانية، ونقل الخبرات العلمية الحديثة إلى المزارعات والمنتج الريفي، وتعزيز مفهوم التصنيع الغذائي المنزلي الذي يعد ركيزة أساسية لتمكين المشاريع الصغيرة.

تخللت الورشة مداخلات تفاعلية سلطت الضوء على أبرز التحديات والصعوبات الميدانية التي تواجه العمل في مجال حفظ الأغذية، مع إجراء مفاضلة دقيقة بين الأساليب المتاحة لاختيار الأكثر كفاءة وملاءمة للإمكانيات المحلية.

ويأتي تنظيم الورشة ضمن سلسلة مبادرات تنفذها المديرية خلال عام 2026، في إطار دعم القطاع الزراعي وترسيخ النهج العلمي في العمل الزراعي وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية.