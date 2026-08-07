قوى الأمن الداخلي تحيّد عنصرين من داعش كانا يزرعان عبوة ناسفة في السيدة زينب

photo 2026 08 07 23 31 18 قوى الأمن الداخلي تحيّد عنصرين من داعش كانا يزرعان عبوة ناسفة في السيدة زينب

 دمشق-سانا
 
أعلنت قوى الأمن الداخلي اليوم الجمعة تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي، كانا يزرعان عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وذلك أثناء تنفيذ إحدى الدوريات الليلية مهامها على الطرق المؤدية إلى الثكنات والمراكز الحكومية في المنطقة.
 
وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان: إن عناصر الدورية اشتبهوا بشخصين ملثمين يتمركزان على جانب الطريق، ولدى محاولة إيقافهما للتحقق من هويتهما، بادرا بإطلاق النار باتجاه العناصر، ما أدى إلى اندلاع اشتباك انتهى بتحييدهما.
 
وأضافت أنه وبالتحقق من الموقع، تبيّن أن المشتبهين كانا يعملان على زرع عبوة ناسفة تمهيداً لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف إحدى الجهات الحكومية، كما عُثر بحوزتهما على عبوات ناسفة وأسلحة، وتبيّن ارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابي.
 
وتواصل وزارة الداخلية جهودها الأمنية لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار، حيث أحبطت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة العديد من المخططات الإرهابية التي كان التنظيم يخطط لتنفيذها خلال الفترة الماضية.

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