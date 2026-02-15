حملة لإزالة الألغام في عدة مناطق ببادية دير الزور

دير الزور-سانا

نفذت كتيبة الهندسة بالفرقة 98 التابعة لوزارة الدفاع السورية حملة ميدانية لإزالة الألغام من الحقول والمناطق في بادية دير الزور، بهدف تأمينها وضمان سلامة وأرواح المدنيين.

وأوضح عبد الرحمن رستم قائد سرية في كتيبة الهندسة بالفرقة 98 مدرعات، أن العمل يجري وفق خطة محكمة بتوجيه من وزارة الدفاع وقيادة الفرقة، حيث تجري أعمال المسح والكشف باستخدام كاسحات الألغام، وأشار إلى أنه تم تفجير مجموعة من الألغام من بينها مضاد أفراد، ومضاد دروع، كما تم تفكيك أنواع أخرى من الألغام.

وأضاف: إن الألغام التي زرعها النظام البائد منتشرة في البوادي والحقول، وتلحق إصابات خطيرة بالمدنيين قد تؤدي لوفاتهم، مشيراً إلى أنهم يعملون بكامل جهدهم واستطاعتهم وبكل الوسائل، لتأمين جميع المناطق المستهدفة وضمان سلامة جميع المواطنين.

ومنذ تحرير سوريا وحتى تاريخه، تم تسجيل العديد من حالات الوفاة والإصابة نتيجة الألغام التي خلفها النظام البائد، كان آخرها مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في محيط حقل الخراطة النفطي غربي دير الزور.

