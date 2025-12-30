قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطناً

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي واعتقلت أحد المواطنين.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه راعي أغنام، ثم توغلت داخل قرية العشة واعتقلته.

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من سيارتي همر وسيارتي هايلكس تحركت صباح اليوم من تل الأحمر الغربي باتجاه قرية عين الزيوان، وأقامت حاجزاً مؤقتاً بين القرية وبين بلدة كودنة، بالتزامن مع تقدم رتل من جنود الاحتلال يضم نحو 100 عنصر، انطلق من تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها العدوانية وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974، من خلال التوغّل في مناطق بالجنوب السوري والاعتداء على المواطنين.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال.

واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس قراراً بالإجماع، يقضي بتجديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل “أوندوف” لمدة 6 أشهر.

اخترنا لك