كرنفال الحواش الميلادي يضيء لوحة “أنا أحب الحواش”

حمص-سانا

شهدت بلدة الحواش في ريف حمص الغربي أجواء احتفالية مميزة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، من خلال كرنفال ميلادي، تخللته إضاءة لوحة كُتب عليها “أنا أحب الحواش”، إلى جانب فقرات ترفيهية وتوزيع هدايا، في رسالة محبة وأمل تعكس روح العيد والتمسك بالانتماء الوطني.

وأوضح الخوري بوليكاربوس رزق كاهن رعية مار إلياس في بلدة الحواش في تصريح لمراسل سانا، أن الاحتفال بعيد الميلاد يشكل مناسبة لتعزيز قيم الخير والسلام، معرباً عن أمله بأن يعمّ السلام أرجاء سوريا.

وأشار إلى أن إضاءة اللوحة تمثل خطوة أولى نابعة من قلوب أبناء البلدة، وتعكس محبتهم لقريتهم واعتزازهم بانتمائهم الوطني، مؤكداً أن كل قرية هي جزء لا يتجزأ من سوريا، وأن العمل المشترك هو السبيل لبناء مستقبل يسوده الحب والمساواة، حيث الجميع أخوة يجمعهم مصير واحد.

بدوره لفت عثمان خليل عثمان من أبناء الحواش إلى أن الفعالية أُنجزت بجهود تطوعية، بمشاركة مغتربين ساهموا في تنظيمها بهدف زرع الفرح في قلوب الأهالي وتعزيز روح التكافل الاجتماعي.

من جهتها، بينت جورجينا جبيلم أن كرنفال الحواش الميلادي انطلق من محيط بنك بيمو عند مفرق المزينة القديم وصولاً إلى كنيسة مار إلياس، حيث جرى الاحتفال بإضاءة لوحة “أنا أحب الحواش”، مع توجيه الشكر لفوج الكشاف على العزف الموسيقي الذي أضفى أجواءً مميزة على الفعالية.

كما أعربت نور المنصور عن فرحتها بالمشاركة بالكرنفال، معربة عن أمانيها بأن يعود العيد على سوريا وأهلها بالخير، وأن تحمل السنة الجديدة السلام والاستقرار والفرح لجميع السوريين.

ويأتي هذا الكرنفال في إطار المبادرات المجتمعية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وتكريس قيم المحبة والسلام والتأكيد على وحدة السوريين وتكاتفهم رغم كل التحديات.