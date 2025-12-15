لجنة البُنى التنظيمية… إقرار الهياكل التنظيمية لمديريات واستحداث دائرة متخصصة بالذكاء الصنعي

IMG 2278 لجنة البُنى التنظيمية... إقرار الهياكل التنظيمية لمديريات واستحداث دائرة متخصصة بالذكاء الصنعي

دمشق-سانا

اعتمدت لجنة إقرار البُنى التنظيمية، خلال اجتماعها الثالث اليوم، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، الهياكل التنظيمية لثلاث مديريات في الجهات العامة، وهي مديريات (التقانة والتحول الرقمي، التخطيط والإحصاء، الدعم والتوريد).

IMG 2300 لجنة البُنى التنظيمية... إقرار الهياكل التنظيمية لمديريات واستحداث دائرة متخصصة بالذكاء الصنعي

كما استحدثت اللجنة، خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، دائرة جديدة باسم (دائرة التقنيات الناشئة والذكاء الصنعي)، في مديرية التقانة والتحول الرقمي.

IMG 2283 لجنة البُنى التنظيمية... إقرار الهياكل التنظيمية لمديريات واستحداث دائرة متخصصة بالذكاء الصنعي

وكانت اللجنة اعتمدت في اجتماعها السابق، الثلاثاء الماضي، الهياكل التنظيمية، لـ ( مكتب الوزير، ومديرية الاتصال الحكومي، ومديرية الشؤون القانونية، ومديرية الرقابة الداخلية)، وذلك بعد تحديد أدوارها ومهامها ومسؤولياتها، بشكل واضح ودقيق.

وتهدف اللجنة التي شُكّلت بالمرسوم الرئاسي رقم (43) لعام 2025، في الأول من حزيران الماضي، لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي وفق منهجيات حديثة، وتحويل الهياكل التنظيمية إلى أدوات حقيقية للإنجاز، وتكريس الحوكمة الفاعلة في مؤسسات الدولة، انسجاماً مع متطلبات مرحلة التحول المؤسسي.

IMG 2295 لجنة البُنى التنظيمية... إقرار الهياكل التنظيمية لمديريات واستحداث دائرة متخصصة بالذكاء الصنعي
IMG 2298 لجنة البُنى التنظيمية... إقرار الهياكل التنظيمية لمديريات واستحداث دائرة متخصصة بالذكاء الصنعي
