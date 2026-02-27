الدفاع المدني السوري يجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن حمزة العمارين

دمشق-سانا

جدد الدفاع المدني السوري اليوم الخميس، مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتطوع حمزة العمارين الذي اختطفته مجموعات مسلحة محلية في مدينة السويداء، أثناء تنفيذه مهمة إنسانية في شهر تموز الماضي.

وقال الدفاع المدني في بيان عبر قناته على تلغرام: “حمزة العمارين في قلوبنا ووجداننا دائماً ولن ننساه أو نتخلى عنه، 225 يوماً وهو غائب عنا، أيام ثقيلة في الانتظار لمعرفة مصيره”.

وأكد الدفاع المدني أن حمزة كرّس حياته لإنقاذ الأرواح، وكان دائماً في طليعة المستجيبين الأوائل في أصعب الظروف، حاملاً شعار الإنسانية فوق كل اعتبار، وأن استهدافه هو استهداف لكل القيم التي نؤمن بها، ولكل من يسعى لبناء مستقبل آمن وكريم للسوريين.

وشدد الدفاع المدني أن هذه الجريمة تشكل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية التي تضمن حماية العاملين في المجال الإنساني.

يشار إلى أن العمارين اختطف في مدينة السويداء بتاريخ الـ 16 من تموز 2025، أثناء تنفيذه مهمة إنسانية لإجلاء مدنيين وإحدى الفرق التابعة للأمم المتحدة.

وكانت أجريت اليوم عملية تبادل للموقوفين والأسرى المحتجزين إثر أحداث تموز من العام الفائت في محافظة السويداء، شملت 86 شخصاً، منهم61 موقوفاً من المحافظة و25 شخصاً من الأسرى المحتجزين لدى المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء، في عملية إنسانية وأمنية جديدة تهدف إلى لمّ شملهم بعائلاتهم.