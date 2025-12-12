معتقلات النظام البائد.. من سجون الرعب إلى ذاكرة لا تنسى

دمشق-سانا

على مدى عقود ثقيلة، تحولت السجون والمعتقلات السورية في عهد النظام البائد إلى مساحات مغلقة يختلط فيها الخوف بالقمع، وتُدار فيها الحياة بقبضة أجهزة أمنٍ احترفت التعذيب وملاحقة المواطنين بلا تهم واضحة أو مسارات قضائية، فكانت تلك الزنازين عنواناً لحقبة سوداء غابت فيها العدالة، وتلاشت فيها الكرامة الإنسانية خلف أبواب مصفحة لا يسمع ما وراءها إلا صدى الألم.

في غياهب هذه السجون لم تكن تتوقف صرخات الألم والانتهاكات التي لا يحتملها عقل بشري، فكانت سياسة ممنهجة اتبعتها عشرات المراكز الأمنية وأفرع التحقيق كفرعي فلسطين والمخابرات الجوية بدمشق المشهورين، وأكثر من 100 سجن ومعتقل غيرهما مثل سجن تدمر الصحراوي في الثمانينات الذي سُمّي السجن الأحمر، وسجن صيدنايا العسكري بريف دمشق، وسجن البالونة في حمص.

رابطة الناجين من سجن تدمر

بعد انتصار الثورة السورية وسقوط النظام البائد، برزت الحاجة الملحة لتوثيق ما حصل من فظائع في تلك المعتقلات، كخطوة أولى لتحقيق العدالة الانتقالية والإنصاف، لذلك بدأت منظمات حقوقية بجمع الأدلة والوثائق كرابطة الناجين من سجن تدمر، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا.

رئيس رابطة الناجين من سجن تدمر المهندس محمد بهاء الدين كشف في تصريح لسانا أن الرابطة التي تأسست عام 2012 في مخيم الريحانية شمال سوريا تحت اسم “رابطة أحرار سجن تدمر” تحولت بعد سقوط النظام البائد إلى منظمة مجتمع مدني مستقلة، وأهم أهدافها تحقيق السلام من خلال العدالة الانتقالية، والدفاع عن الحقوق القانونية، والعمل الإغاثي الخيري مع التركيز على تمثيل أصوات الضحايا وتقديم الدعم النفسي والمادي لهم.

ورغم أن الرابطة استهدفت منذ بداية تأسيسها تسليط الضوء على معتقلي تدمر، والذين لم ينجُ منهم إلا 5 آلاف من أصل 50 ألف معتقل كما أوضح بهاء الدين إلا أنها ركزت أيضاً على توثيق الاعتقالات، وتقديم الدعم النفسي للناجين المنفيين في المخيمات في ظل استمرار القمع الذي أدى إلى اعتقال الآلاف أثناء سنوات الثورة السورية.

أما الآن بعد التحرير فتوسع نشاط الرابطة، وفقاً لبهاء الدين، ليشمل برامج إغاثية واسعة النطاق كترميم المدارس والدعم التعليمي والنفسي للأطفال، ودعم ضحايا معتقلي الثمانينات، والشروع بتنفيذ مشاريع كبيرة بالتعاون مع منظمات دولية لتحقيق المصالحة الوطنية وفتح تحقيقات في جرائم سجون النظام البائد.

رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا

أما السجن الآخر المعروف بصيته السيئ، سجن صيدنايا، والذي وصفته المنظمات الحقوقية العالمية بأنه أحد أسوأ مراكز الاعتقال في العالم، فتشكلت رابطة لمعتقليه ومفقوديه في مدينة غازي عنتاب بتركيا سنة 2017 على يد 30 ناجياً اجتمعوا هناك، وبدأت الرابطة عملها في الشمال السوري، مركزة على قضايا المختفين والمعتقلين، والتوثيق وإصدار تقارير حقوقية تخص الناجين، وتقديم الدعم النفسي وإعادة التأهيل والدعم الاجتماعي.

وأوضح عضو مجلس إدارة الرابطة المهندس قيس مراد أن الرابطة تعمل حالياً بعد التحرير بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للمفقودين، على ما يحقق العدالة الانتقالية للناجين والمفقودين قسراً.

ما طال المعتقلين من قهر وتعذيب في حقبة النظام البائد في عهدي الأسدين البائدين شكل عنصر التوثيق الأساسي الذي تسعى لجمعه المنظمات والمؤسسات المعنية بالمعتقلين، لأن ما جرى في قلب هذه الزنازين أصبح جزءاً من الأرشيف الجماعي السوري، ومصدره الأساسي شهادة الناجين من سجني صيدنايا وتدمر والأفرع الأمنية.

شهادات ناجين… الصحفي براء عثمان

خلال حديثهم لسانا روى عدد ممن كانوا معتقلين في سجون النظام البائد معاناتهم والأيام الصعبة التي مرت عليهم، ومنهم الصحفي السوري براء عثمان الذي التحق بمسير الثورة السورية منذ بدايتها، وتم اعتقاله في 10 أيلول عام 2011 من مشفى الرجاء بحي حلب الجديدة أثناء مشاركته بمظاهرة جمعة “الموت ولا المذلة” عندما كان يصور ويوثق بكاميرته جريمة ارتكبها عناصر النظام البائد بحق خمسة شهداء من المواطنين بينهم ابنة خالته التي استشهدت في منزلها بطلقة قناص.

قضى عثمان شهرين في فرع التحقيق بحرستا، أحس في كل ثانية فيها بأنها سنة “إذ لا تُعامل كإنسان” وفق وصفه، حيث استقبله السجان بالضرب والسباب والتعذيب الجسدي والنفسي، ثم حُشر واقفاً مع 120 شخصاً في حمام معتم ضمن غرفة مساحتها 5 أمتار مربعة، وكانت وجبة إفطاره زيتوناً مراً، والغداء قصعتين ينال منهما ملعقة أو اثنتين، ثم يساق للتحقيق معصوب العينين ومربوط اليدين، ويُضرب بوحشية من لحظة خروجه من الزنزانة لغاية وصوله إلى غرفة التحقيق، حيث يعترف مجبراً بأمور لم يسمع بها من قبل، حتى خرج مقابل فدية مالية، وأخذ على نفسه عهداً أن يكمل عمله الثوري بالتوثيق في المكتب الإعلامي الخاص بالثورة في عربين.

معتقل الثمانينات… الدكتور براء السراج

أما الدكتور براء السراج فاعتُقل في 5 آذار 1984 بعمر 21 عاماً، وكان وقتها طالباً في السنة الثانية بكلية الهندسة الكهربائية، كان يسير نحو كليته وهو يفكر في محاضراته وطموحاته البسيطة، ليجد طابوراً طويلاً من الطلاب يتم تفتيشهم من قبل رجال الأمن العسكري التابعين لنظام الأسد البائد، وسأل براء نفسه في تلك اللحظة: “من المسكين الذي سيعتقل اليوم؟”، دون أن يدري أنه سيكون ذلك المسكين، متهماً بانتمائه إلى الإخوان المسلمين لمجرد صلاته في مسجد.

اقتيد براء إلى فرع الأمن العسكري في حماة، وتعرض للتعذيب الجسدي من اللحظة الأولى، وأخبره السجانون صراحة: “مسموح لنا بقتل 25% منكم دون عقاب”، وقضى في سجن تدمر تسع سنوات، كان التعذيب وظيفة يومية تُرافق بمجاعات متعمدة، في كل سنة يموت نحو 100 شخص بسبب سوء التغذية، ثم نُقل براء إلى سجن صيدنايا ليقضي فيها ثلاث سنوات، تحمل فيها هذا الجحيم بالإيمان، وتحدث إلى باب زنزانته قائلًا: “سأخرج رغم أنفك”.

في 19 تشرين الثاني عام 1995 خرج براء من المعتقل ليجد دمشق غريبة، يصف ذلك اليوم بالقول: “رائحة الشاورما قرب قاسيون تثير الذكريات، بيتي كما هو لكن بالكاد تعرفت على أهلي”، وحصل بعدها براء على الدكتوراه في علم المناعة، كما أصبح باحثاً في جامعة هارفارد، وتخصص في زراعة القلب كانتقام من النظام الذي اعتقله وحرمه من متابعة التعليم، معتبراً العلم أفضل رد على ما عاناه طوال 12 عاماً.

اعتقال في اليوم الأول من الثورة… محمد الفقير

المهندس محمد منير الفقير بدأت قصة اعتقاله في اليوم الأول للثورة، عندما اعتُقل عقب مشاركته في اعتصام وزارة الداخلية الشهير في آذار 2011 والذي طالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين حيث تعرض الفقير للاعتقال الأول في الأمن السياسي، وتعرض لكل أنواع التعذيب بما يسمى أدوات “الدولاب” و”الشبح” و”الكرسي الألماني” وبعد خروجه تلاه اعتقال آخر في 2012 استمر سنتين، تنقل فيهما بين سجن صيدنايا وفروع الأمن العسكري والمخابرات الجوية.

لقد غرز الفقير أظافره في بلاطة السجن التي كتب عليها خواطره، وتمسك بذكرى شوارع دمشق القديمة، وتخيل المشي فيها ليحافظ على توازنه النفسي وسط آلة قتل مبرمجة مع طبابة قاتلة تعتمد السيتامول كعلاج وحيد لأي مرض وفق حديثه، ومن أكثر المواقف الوحشية التي أثرت به أنه عندما سيق عشرات السجناء ظنوا أنه سيتم إخلاء سبيلهم، لكن ما جرى أنهم تعرضوا لتعذيب وحشي قبل الإعدام، ثم خرج في عام 2014 بعد دفع مبلغ مالي مقابل الخروج وسافر بعدها إلى تركيا.

تحرير سجن صيدنايا وبداية التوثيق الميداني

بعد تحرير سجن صيدنايا في 8 كانون الأول 2024 دخل فريق متحف سجون سوريا إلى سجن صيدنايا فوراً لإنقاذ الأدلة المادية والوثائق الرسمية قبل تعرضها للتخريب أو الإتلاف، محتفظاً بنسخ مصورة، وعثر على وثائق تعود لما بعد سنة 2016.

عمل الفريق المكون من صحفيين وحقوقيين على إيجاد منصة مفتوحة هي متحف سجن صيدنايا الافتراضي، عُرض خلال فعالية في المتحف الوطني بدمشق بتقنيات الواقع الافتراضي والـ3D تتضمن تفاصيل البنية الداخلية، وأرشيفاً رقمياً وصوراً فوتوغرافية، ووثائق مكتوبة، وتقارير مسربة، وأسماء معتقلين، وأوامر إعدام صادرة عن الأجهزة الأمنية، وخرائط رقمية توضح مواقع السجون والفروع الأمنية.

مدير متحف مؤسسة السجون عامر مطر نشر في صفحته على فيسبوك مؤخراً مقطع فيديو يبين ما تعرض له سجن صيدنايا من عمليات تدمير وسرقة طالت الكثير من أقسامه، وكيف أثر ذلك على كشف مصير المعتقلين السابقين، فضلًا عن تخريب معالم السجن، مشيراً إلى أننا الآن أمام جريمة حقيقية تؤثر على تحقيق العدالة الانتقالية.

اليوم، تظهر مسؤولية الجميع في الحفاظ على وثائق السجون وتوثيق الانتهاكات انطلاقاً من العمل في بناء سوريا الجديدة القائمة على تحقيق العدالة الانتقالية، لأن التوثيق جزء من إعادة بناء الذاكرة الوطنية للأجيال.