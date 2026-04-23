وزارة الصحة تبحث مع الشركاء المحليين والدوليين أولويات القطاع الصحي وتأمين احتياجاته

دمشق-سانا

تركز الاجتماع الموسع الذي عقدته وزارة الصحة السورية حول تحديد الأولويات الصحية الراهنة، وإطلاع الشركاء المحليين والدوليين على هيكلية الوزارة ومهام مديرياتها، والمشاريع التي تعمل على تنفيذها، والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي، وضمان توجيه الدعم نحو الاحتياجات الفعلية.

وتناول الاجتماع الذي أقيم، اليوم الخميس، في مبنى المؤسسة العامة لبنوك الدم بدمشق، بمشاركة ممثلي عدد من المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالشأن الصحي، ووكالات الأمم المتحدة، خطط الوزارة لتأمين الاحتياجات الدوائية، ومتطلبات صيانة التجهيزات الطبية وأتمتتها، وسبل تعزيز الاستجابة الصحية التخصصية، وخطوات دمج الرعاية النفسية وصحة المسنين ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية.

وبيّن مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة، زهير قراط، في تصريح لمراسل سانا، أهمية ما ناقشه هذا الاجتماع من محاورة عدة، تناولت الاحتياجات الصحية الفعلية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية، وآلية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية والشركاء، وسبل تعزيزها وفق آلية واضحة تضمن تنفيذ المشاريع الصحية المشتركة بالشكل الأمثل.

توسيع خدمات رعاية المسنين

وقال مدير الرعاية الصحية الأولية في الوزارة محمد سالم: إن خطة الوزارة هي تعزيز دمج خدمات رعاية المسنين والأمراض المزمنة والصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية، مؤكداً أن هذه الخطوات تجري بشكل تدريجي وممنهج، لضمان جودة الخدمات المقدمة.

ونوه سالم، إلى تفعيل هذه الخدمات في 30 منطقة من أصل 107 مناطق مستهدفة في كل أنحاء البلاد، مع استمرار العمل لتشمل العيادات كافة خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى وجود بروتوكول عملي وبرنامج تنفيذي واضح ومعتمد، يهدف لتوحيد سياسات الرعاية الصحية وضمان مواءمتها مع المعايير المطلوبة.

تأمين الاحتياجات الدوائية

تعمل وزارة الصحة حسب ما أكده مدير الإمداد في الوزارة بكور البكور، على تأمين الاحتياجات الدوائية في مختلف مجالات الرعاية الصحية، ولا سيما للأمراض المزمنة والسرطانية، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع المنظمات الشريكة لضمان مطابقة التبرعات الدولية للقائمة الوطنية للأدوية الأساسية ومعايير الجودة والصلاحية.

ولفت البكور إلى وجود خطط لتوسعة المستودعات المركزية والفرعية لرفع الطاقة التخزينية، مع تشديد الرقابة على شروط التخزين الفني خلال فصل الصيف لضمان سلامة الدواء.

أتمتة التجهيزات الطبية

وأوضح مدير الهندسة الطبية في الوزارة نور الدين عرابي، أن العمل جارٍ على أتمتة البيانات الخاصة بالأجهزة الطبية في جميع المنشآت الصحية والمشافي، بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة توضح الحالة الفنية لكل جهاز ومدى استثماره، بما يضمن التوزيع العادل والاستثمار الأمثل للموارد الطبية المتاحة في مختلف المحافظات، وتوجيه المنظمات الدولية والجهات المانحة نحو الاحتياجات الفعلية والدقيقة.

وفي هذا المجال، كشف رئيس دائرة الحملات الطبية في الوزارة أحمد المصري، عن تسجيل احتياجات متزايدة لعمليات زرع القوقعة خلال العام الماضي، وبلغ عدد الحالات المرشحة للزراعة ممن هم دون سن الخامسة 2630 حالة، و1812 حالة للأطفال في الفئة العمرية ما بين 6 و9 سنوات، ولفت إلى أن إجمالي العمليات المنفذة خلال العام الماضي بلغ 741 عملية في القطاعين العام والخاص.

تأهيل الكوادر لدمج خدمات الصحة النفسية

وأشار معاون مدير إدارة الصحة النفسية في الوزارة غزوان البويضاني، إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها دمج خدمات الصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية والمنشآت الطبية والمشافي العامة، عبر تأهيل الكوادر الطبية من أطباء وتمريض وفق برنامج “رأب الفجوة”، بالتعاون مع المنظمات الدولية.

ولفت البويضاني في سياق متصل، إلى أن التنسيق مع المنظمات الدولية يركز حالياً على تأمين الأدوية النفسية التخصصية غير المتوفرة، وتكثيف برامج تدريب الكوادر الطبية والمجتمعية على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، بما يضمن تعزيز الاستجابة الصحية في هذا القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصحة لتحديث استراتيجيات العمل وتنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين لتعزيز الواقع الصحي الراهن، بما يضمن تأمين الخدمات التخصصية والاحتياجات الدوائية والتقنية طويلة الأمد، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية المعلوماتية وأتمتة الموارد.