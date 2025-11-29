كلمة الرئيس الشرع في قلعة حلب خلال احتفالية ذكرى تحرير المدينة

حلب-سانا
وصل الرئيس أحمد الشرع إلى قلعة حلب للمشاركة في احتفالية ذكرى تحرير المدينة.
وقال الرئيس الشرع خلال كلمته:
- في مثل هذه اللحظات كانت الساعات الأولى لدخول مدينة حلب التي خسرنا على أسوارها الكثير، وضحى لأجلها الشعب، وسالت سيول من الدماء حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.
- في مثل هذه اللحظات كانت تختلجنا المشاعر ونحن نرقب لحظة بلحظة دخول الأبطال لمدينة حلب لتحرير أهلها من النظام البائد.
- في مثل هذه اللحظات ولدت حلب من جديد، ومع ولادتها ولدت سوريا بأكملها، وفي مثل هذه اللحظات كان يكتب تاريخ جديد لسوريا بأكمله، من خلال حلب وقلعتها الشامخة.
- من أسوار حلب رأينا الشام قد حُررت، ومن أسوار هذه القلعة رأينا المجاهدين في قلب دمشق، فحلب كانت بالنسبة لنا البوابة لدخول سوريا بأكملها، وبعد أن كسر قيد حلب حررت السجون، وعادت البسمة لوجوه أطفال سوريا.
- بعد أن حررت حلب عاد الأمل للأمة بأكملها بعودة سوريا إلى أحضانها، فاليوم ليس مجرد احتفال بحلب فحسب بل عنوان لتاريخ جديد يرسم لسوريا بأكملها، والمنطقة برمتها.
- حُررت حلب وشق أمامنا طريق طويل، ببنائها وإعمارها، فإعمار حلب جزء رصين وضروري في بناء سوريا.
- حلب منارة للاقتصاد ومنارة للعمران ومنارة للبناء والازدهار.
- يا شعب حلب نحن لن نكتفي فقط بتحرير حلب، بل المشوار قد بدأ بالفعل منذ اللحظة الأولى لتحريرها، وسنعمل جميعاً بكل جهد لبناء سوريا من جديد.
يتبع..