رئيس اتحاد غرف التجارة السورية: معركة ردع العدوان عبرت عن رغبة الشعب بالتحرر من النظام البائد

دمشق-سانا

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي أن معركة ردع العدوان شكلت محطة مفصلية، عبرت عن رغبة الشعب في التحرر من النظام البائد، مشدداً على أنها أسهمت في ترسيخ قيم الصمود والتضحية التي أسست لبناء دولة قوية ومستقلة.

وأوضح العلي، في بيان حصلت سانا على نسخة منه، بمناسبة ذكرى معركة ردع العدوان، أن هذا الانتصار لم يكن ذا طابع عسكري فحسب، بل مثّل أيضاً انطلاقة لمسار اقتصادي جديد يهدف إلى تحرير الاقتصاد من القيود والتبعية التي رافقته لسنوات طويلة، مؤكداً أن هذه الذكرى الوطنية تعكس بوضوح إرادة الشعب في بناء اقتصاد مستقل قادر على التطور.

وبيّن العلي أن اتحاد غرف التجارة يعمل اليوم جنباً إلى جنب مع المؤسسات الساعية إلى تعزيز التنمية المستدامة، ودفع عجلة الاستثمار الوطني، وتوسيع مجالات التجارة بما يعزّز قدرة سوريا التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما لفت العلي إلى أن معركة ردع العدوان مثّلت نقطة انطلاق لمسار اقتصادي جديد يقوم على ترسيخ اقتصاد وطني حر ومستقل، يعتمد على المتانة والتوازن، ويجعل من العمل والإنتاج قاعدة أساسية لترسيخ السيادة الوطنية، بما يضع الأسس لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للوطن.

وانطلقت معركة “ردع العدوان” في الـ 27 من تشرين الثاني من العام الماضي، وانتهت في الثامن من شهر كانون الأول الماضي بتحرير سوريا من نظام الأسد المجرم، لتشهد البلاد ولادة جديدة حلم بها الشعب السوري منذ اللحظة الأولى لانطلاق ثورته العظيمة في آذار 2011، وقدّم من أجلها نحو مليون شهيد، قضوا نتيجة القصف وتحت التعذيب في المعتقلات، إضافة إلى ملايين المهجرين واللاجئين.