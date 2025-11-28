قوات الاحتلال تعتدي بالمدفعية على تل أحمر شرقي بالقنيطرة وأطراف بلدة كويا بريف درعا

القنيطرة ودرعا-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم على تل أحمر شرقي بريف القنيطرة وأطراف بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بقذائف مدفعية.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة ان قوات الاحتلال استهدفت تل أحمر شرقي بريف المحافظة بعدد من قذائف المدفعية.

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال جددت توغلها كذلك مساء اليوم بريف المحافظة عند مفرق أم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي حيث توغّلت ثلاث آليات عسكرية بالمنطقة.

كما أفاد مراسل سانا في درعا، أن أطرف بلدة كويا تعرضت لقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على الأراضي السورية والمواطنين.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة لاتفاقية فض الاشتباك 1974.