انطلاق أعمال مؤتمر حلب الدولي الأول لطب الأسنان بمشاركة واسعة محلية وعربية وأجنبية

حلب-سانا

انطلقت اليوم في فندق شهباء حلب أعمال، الدورة الأولى لمؤتمر حلب الدولي لطب الأسنان بعد التحرير، الذي تنظمه نقابة أطباء الأسنان في سوريا بمشاركة نحو 200 باحث ومختص و45 شركة من سوريا ودول عربية وأجنبية.

وأوضح نقيب أطباء الأسنان في حلب الدكتور فراس الصرمة في تصريح لمراسل سانا، أن المؤتمر تميز بنسبة مشاركة دولية بلغت 70 بالمئة من إجمالي المشاركين، مشيراً إلى أن الهدف هو تعزيز تبادل الخبرات وتطوير واقع العمل في مجال طب الأسنان، عبر محاضرات علمية ودورات تدريبية ومعرض متخصص.

من جانبه، لفت مسؤول الكتلة الإدارية الخامسة في محافظة حلب هيثم الهاشمي، إلى الإقبال الكبير من الفعاليات والشركات المتخصصة، مؤكداً أن ذلك يعكس الجهود المشتركة لتطوير القطاع الصحي عامة وطب الأسنان خاصة.

كما أشار الدكتور نبيل دهني، ممثل إحدى الشركات المشاركة، إلى خصوصية المعرض المرافق للمؤتمر من حيث ضخامته وتنوع المنتجات السنية المعروضة، ما يعكس التطور الحاصل في مجال طب الأسنان ويجمع الخبراء والفاعلين ضمن مساحة علمية شاملة بالمعرفة والتقنيات الحديثة.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى التاسع والعشرين من تشرين الثاني الجاري، بجدول يتضمن محاضرات وندوات علمية ودورات تدريبية عملية.