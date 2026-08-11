مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا‏

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قتل شابّان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق، فجر اليوم الثلاثاء ‌‏جراء انفجار لغم أرضي، أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط ‌‏مطار الناصرية، بريف دمشق الشمالي الشرقي.‏

وذكر مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة جيرود، ‌‏محمد أنور صالح ناصر، في تصريح لمراسل سانا، أن فرق ‌‏المركز استجابت فور ورود البلاغ حول الانفجار، وعملت على ‌‏الوصول إلى الموقع ونقل جثماني الشابين إلى مشفى جيرود ‌‏الوطني.‏

ودعا ناصر الأهالي والمدنيين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من ‌‏المناطق التي شهدت أعمالاً عسكرية سابقاً أو دخولها، والتنبه ‌‏للأجسام المشبوهة والمبادرة للإبلاغ عنها فوراً للجهات المختصة ‌‏حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لوقوع حوادث مماثلة.‏

ولا تزال مخلفات الحرب والألغام التي خلفها النظام البائد تهدد ‏أرواح ‏المدنيين، وتقوّض الأنشطة الزراعية ‏والاقتصادية، وتعرقل ‏عودة الأهالي إلى ‏منازلهم في عدة مناطق من ‏سوريا.‏

وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع جهودها لمعالجة وإتلاف ‌‏مخلفات الحرب المنتشرة في مختلف المناطق ، والاستجابة لبلاغات ‌‏المواطنين بشأن وجودها، وتأمين المواقع المحيطة بها.‏