مقتل شابين بانفجار لغم قرب مطار الناصرية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
قتل شابّان من أهالي مدينة جيرود بريف دمشق، فجر اليوم الثلاثاء جراء انفجار لغم أرضي، أثناء قيادتهما دراجة نارية في محيط مطار الناصرية، بريف دمشق الشمالي الشرقي.
وذكر مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة جيرود، محمد أنور صالح ناصر، في تصريح لمراسل سانا، أن فرق المركز استجابت فور ورود البلاغ حول الانفجار، وعملت على الوصول إلى الموقع ونقل جثماني الشابين إلى مشفى جيرود الوطني.
ودعا ناصر الأهالي والمدنيين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من المناطق التي شهدت أعمالاً عسكرية سابقاً أو دخولها، والتنبه للأجسام المشبوهة والمبادرة للإبلاغ عنها فوراً للجهات المختصة حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لوقوع حوادث مماثلة.
ولا تزال مخلفات الحرب والألغام التي خلفها النظام البائد تهدد أرواح المدنيين، وتقوّض الأنشطة الزراعية والاقتصادية، وتعرقل عودة الأهالي إلى منازلهم في عدة مناطق من سوريا.
وتواصل إدارة الهندسة في وزارة الدفاع جهودها لمعالجة وإتلاف مخلفات الحرب المنتشرة في مختلف المناطق ، والاستجابة لبلاغات المواطنين بشأن وجودها، وتأمين المواقع المحيطة بها.