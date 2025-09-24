الحرارة حول معدلاتها والجو مائل للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية بسوريا

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في المناطق الساحلية والجنوبية، وتكون حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق السورية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً، مع فرصة لهطل أمطار خفيفة ليلاً على المرتفعات الساحلية.

ويكون لطيفاً ليلاً بشكل عام، يصبح مائلاً للبرودة خلال ساعات الليل الأخيرة والصباح الباكر، وخاصةً على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية بشكل عام، بينما تكون جنوبية شرقية على المناطق الجنوبية الشرقية والبادية، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا أحياناً تثير الغبار في المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء: