الوزير المصطفى يبحث مع مديري الإعلام في المحافظات تطوير الأداء وتعزيز التنسيق

دمشق-سانا

اجتمع وزير الإعلام حمزة المصطفى بحضور معاون الوزير للشؤون الصحفية والإعلام الحكومي عبادة كوجان مع مديري الإعلام في المحافظات، اليوم الخميس، لبحث سبُل تعزيز أداء المديريات.

وأشارت الوزارة في منشور عبر قناتها على تلغرام، أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة رؤية الوزارة لتطوير العمل الإعلامي في المحافظات، وتعزيز التنسيق بينها وبين مديريات الإعلام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإعلامي، وتحسين جودة التغطية الإعلامية لنشاطات المؤسسات الحكومية.

وأكد الوزير المصطفى خلال الاجتماع على ضرورة التزام مديريات الإعلام بمدونة السلوك المهني والأخلاقي، لما لها من أهمية في رفع جودة المحتوى ومكافحة التضليل وخطاب الكراهية، وتوخّي الدقة والموضوعية، وفق قيم وضوابط ومعايير مفصلة، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام المحلي في نقل هموم المواطنين بشفافية، وتسليط الضوء على القضايا التنموية، كما شدد على ضرورة تطوير أدوات العمل الإعلامي وتوفير الدعم اللازم لمديريات الإعلام بما يضمن أداءً أكثر فاعلية ومهنية.

وجاء الاجتماع بعد سلسلة زيارات ميدانية قام بها الوزير للاطلاع على واقع عمل المديريات وأبرز التحديات التي تواجهها، في إطار خطة وزارة الإعلام السورية لتعزيز حضور مديرياتها في المحافظات، وتطوير أداء الإعلام المحلي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.