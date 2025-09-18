المؤسسة السورية للبريد توقع مذكرة تفاهم مع البريد التركي لتعزيز التعاون الثنائي

دبي-سانا

وقّع مدير عام المؤسسة السورية للبريد، عماد الدين حمد، مذكرة تفاهم مع مدير عام البريد التركي (PTT)، هاكان غولتان، وذلك على هامش المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرين المنعقد في الإمارات، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات الشحن والتجارة الإلكترونية.

وتحدد المذكرة، وفق منشور للمؤسسة السورية للبريد على صفحتها بالفيس بوك، إطاراً شاملاً للتعاون بين الجانبين، مع التركيز على ربط المنصات الإلكترونية وتسهيل حركة تبادل السلع، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

كما تشمل المذكرة تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتحسين قنوات التوزيع، والاستفادة من المرافق المشتركة في عمليات الاستيراد والتصدير.

وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار التعاون الدولي للمؤسسة السورية للبريد، وتهدف إلى تعزيز حضورها في سوق الخدمات اللوجستية والإلكترونية، بما يوفّر حلولاً أكثر كفاءة للمواطنين داخل سوريا وخارجها.

