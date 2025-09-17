الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً في عدد من المناطق السورية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في معظم المحافظات السورية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام، وغائماً جزئياً فوق المناطق الساحلية والوسطى، مع احتمال ضعيف لهطل أمطار محلية خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة، مع نسبة رطوبة مرتفعة في أغلب المناطق، ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية مع احتمال تشكّل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على أغلب المناطق، بينما تكون شمالية غربية على المناطق الجنوبية الشرقية، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كيلو متراً في الساعة، وخاصةً على المناطق الوسطى والجنوبية، وتثير الغبار في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المحافظات السورية:

دمشق35 /21
القنيطرة31 /16
درعا32 /19
السويداء30 /16
حمص33 /20
حماة36 /20
اللاذقية32 /25
طرطوس32 /23
إدلب34 /20
حلب36 /21
دير الزور38 /25
الرقة37 /23
الحسكة38 /22
ريف دمشق17 /29
