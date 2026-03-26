زراعة اللاذقية تمنع الرعي في أراضي حراج الدولة تطبيقاً لقانون الحراج

اللاذقية-سانا

أصدرت مديرية الزراعة في محافظة اللاذقية تعميماً نص فيه على منع الرعي في أراضي حراج الدولة تحت طائلة المسؤولية، وذلك استناداً إلى قانون الحراج رقم /39/ لعام 2023.

وأكد التعميم الذي صدر عن المديرية اليوم الخميس، أن الحراج والغابات في سوريا تُعتبر ثروة وطنية ذات أهمية وقائية، يجب حمايتها وعدم التصرف بها أو تقليص رقعتها من قبل أي جهة كانت، أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بها.

وأشار التعميم إلى أن هذا الإجراء جاء استناداً إلى قانون الحراج رقم /39/ لعام 2023، ووفقاً للمادة /4/ من القانون والفقرتين (ز – ح) منها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لوزارة الزراعة للحفاظ على الثروة الحراجية، وحمايتها من الممارسات التي قد تؤثر سلباً على الغطاء النباتي.