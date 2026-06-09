استئناف رحلات الحجاج السوريين إلى مطاري حلب ودمشق مباشرة

photo 2026 06 09 17 47 02 استئناف رحلات الحجاج السوريين إلى مطاري حلب ودمشق مباشرة

دمشق-سانا

أعلنت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، استئناف رحلات الحجاج السوريين إلى مطاري حلب ودمشق الدوليين مباشرة.

وأوضحت الإدارة في بيان نشرته في قناتها عبر تلغرام، أنه بعد دراسة الأوضاع الحالية وتقييمها بالتنسيق مع شركة الطيران الناقلة، تقرّر استئناف رحلات الحجاج السوريين وفق الخطة التشغيلية المقرّرة سابقاً، ليتم توجيه الرحلات إلى مطاري حلب ودمشق الدوليين مباشرة.

وتوجهت الإدارة بالشكر لجميع الجهات التي أسهمت في تجاوز التحديات الطارئة، وسخرت جهودها لخدمة الحجاج، وتأمين عودتهم إلى الوطن بيسر.

وكانت إدارة الحج والعمرة أعلنت أمس الإثنين، إعادة جدولة رحلتين مخصصتين لعودة الحجاج السوريين، بتاريخ الـ 8 من حزيران 2026، وتحديد وجهتهما إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، قادمتين من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.

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