انطلاق حملة “دير العز” من الملعب البلدي في دير الزور

دير الزور-سانا

انطلقت فعاليات حملة “دير العز”، في الملعب البلدي بمدينة دير الزور التي تهدف إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار والخدمات في المحافظة.

وشهدت الحملة حضوراً رسميا وشعبياً كبيراً حيث غصت مدرجات الملعب بالمواطنين، وسط تنظيم أمني.

وتركز الحملة على تمويل مشاريع في مجالات إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، ودعم قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الأمن الغذائي والسكن.

ووفرت الحملة قنوات متعددة للتبرع تشمل صناديق التبرع الموزعة في الملعب، والحوالات المالية عبر شركة “أصول”، وحسابات “شام كاش”، والإيداع المباشر في البنوك.

وتأتي “دير العز” في إطار سلسلة حملات مشابهة انطلقت في محافظات أخرى، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

سانا