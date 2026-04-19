فرع الهيئة العامة للثروة السمكية بدير الزور يصادر شحنة أسماك مخالفة

دير الزور-سانا

صادر فرع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية بدير الزور اليوم الأحد شحنة أسماك فراتية مخالفة.

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية بدير الزور نافع الصيادي لمراسل سانا، أنه خلال الجولات المستمرة على الريف الشرقي وردت معلومات بوجود شحنة من السمك الفراتي قادمة من العراق إلى منطقة البوكمال الحدودية، وعلى الفور تم التوجه إلى المنطقة ومشاهدة المخالفة ومصادرتها وذلك بالتنسيق مع الأمن الداخلي وإحالة الفاعلين إلى القضاء المختص.

وأشار الصيادي، إلى أن الشحنة لا تحوي على وثيقة نقل بالإضافة لمخالفتها قواعد الالتزام بعدم الصيد خلال فترة المنع. مؤكداً أن الفرع سيكثف جولاته لحماية الثروة السمكية حتى انتهاء موسم المنع للحفاظ على المخزون السمكي.

وأصدر فرع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في دير الزور في السابع من آذار الماضي، تعميماً يقضي بمنع الصيد في نهر الفرات وفروعه أو أي مسطح مائي آخر اعتباراً من 15-3-2026 ولغاية 31-5-2026، وذلك تزامناً مع موسم تكاثر الأسماك.