الأمن الداخلي في اللاذقية يقبض على أحد عناصر النظام البائد المتورطين بجرائم حرب

اللاذقية-سانا

قبضت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية على المجرم حسين كلا شكر، أحد عناصر النظام البائد المتورطين بجرائم حرب.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام انه تم القبض على المجرم شكر بعد إبلاغ أحد المواطنين عن مكان تواجده، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت ضلوعه بالمشاركة في العديد من المعارك ضد المناطق الثائرة، والتمثيل بجثث الشهداء، وذلك أثناء خدمته في ميليشيات تابعة للنظام البائد، وبعد التحرير قام بتشكيل عصابة تتاجر بالمخدرات وتمتهن سرقة الممتلكات الحكومية.

وبينت الوزارة أن المجرم أُحيل إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضه على القضاء، وذلك في سياق الجهود المتواصلة لملاحقة مجرمي الحرب ومحاسبتهم أمام القضاء المختص.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الباب بريف حلب يوم أمس القبض على خمسة مجرمين، بينهم معاون سابق للمسؤول عن فرع الأمن العسكري في حلب خلال عهد النظام البائد، لتورطهم بالاعتداء على المدنيين وانتحال صفة عناصر في الأمن الداخلي.

