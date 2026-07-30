استبدال 3 محولات وإصلاح أعطال في الشبكة الكهربائية بريف دمشق

ريف دمشق- سانا
استبدلت الورشات الفنية في شركة كهرباء ريف دمشق ثلاث محولات معطوبة، ونفذت أعمال صيانة في عدد من المناطق، بهدف تحسين التغذية الكهربائية وتعزيز موثوقية الشبكة.
وذكرت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس، أن الأعمال شملت تركيب محولة باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل حوش الدوير /2/ بمنطقة جرمانا، وأخرى بالاستطاعة ذاتها في مركز جديدة الوادي /6/ بقدسيا، إضافة إلى تركيب محولة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركز الحرجلة /1/ بالكسوة.
كما تضمنت الأعمال إصلاح كابل التوتر المتوسط المغذي لمراكز التحويل في كفر العواميد، وإعادة مخرج هريرة إلى الخدمة بالكامل، إلى جانب تركيب لوحة توزيع للتوتر المنخفض بدلاً من اللوحة المحترقة في مركز تحويل عين ترما الأعوج.
كانت ورشات شركة كهرباء ريف دمشق أنجزت، في الـ 13 من الشهر الجاري، أعمال زيادة استطاعة ثلاثة مراكز تحويل في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، وأعادتها إلى الخدمة.