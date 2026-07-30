استبدال 3 محولات وإصلاح أعطال في الشبكة الكهربائية بريف دمشق

ريف دمشق- سانا‏

استبدلت الورشات الفنية في شركة كهرباء ريف دمشق ثلاث محولات معطوبة، ونفذت أعمال صيانة في ‏عدد من المناطق، بهدف تحسين التغذية الكهربائية وتعزيز موثوقية الشبكة.

وذكرت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس، أن الأعمال شملت تركيب محولة ‏باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل حوش الدوير /2/ بمنطقة جرمانا، وأخرى بالاستطاعة ‏ذاتها في مركز جديدة الوادي /6/ بقدسيا، إضافة إلى تركيب محولة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في ‏مركز الحرجلة /1/ بالكسوة.‏

كما تضمنت الأعمال إصلاح كابل التوتر المتوسط المغذي لمراكز التحويل في كفر العواميد، وإعادة مخرج ‏هريرة إلى الخدمة بالكامل، إلى جانب تركيب لوحة توزيع للتوتر المنخفض بدلاً من اللوحة المحترقة في ‏مركز تحويل عين ترما الأعوج.‏

كانت ورشات شركة كهرباء ريف دمشق أنجزت، في الـ 13 من الشهر الجاري، أعمال زيادة استطاعة ثلاثة ‏مراكز تحويل في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، وأعادتها إلى الخدمة.‏