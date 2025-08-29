خطة شاملة لتأمين معرض دمشق الدولي وتوفير الراحة لرواده

دمشق-سانا

ارتياح وطمأنينة يشعر بهما زوار معرض دمشق الدولي بدورته الـ62، فالأجواء آمنة وهادئة والتنظيم عالي المستوى والحركة انسيابية وسهلة، ما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الجهات الأمنية لتوفير الأمن والراحة لرواد المعرض.

المسؤول الأمني لمدينة المعارض وسيم خليل طعمة أكد لـ سانا وضع خطة شاملة لتأمين فعاليات المعرض، تتضمن إجراءات مشددة على مختلف المستويات، بما يضمن سلامة الزوار وحسن سير الفعاليات.

وأوضح طعمة أن الخطة تشمل انتشار عناصر الأمن الداخلي والشرطة السياحية ووحدات المهام الخاصة من الذكور والإناث، ووحدات شرطة الكلاب (K9) المتخصصة في المهام الأمنية والإنقاذ، إضافة إلى كاميرات مراقبة وطائرات درون تعمل على مدار الساعة، لتغطية كامل أرجاء مدينة المعارض.

أما بالنسبة للطرق المؤدية إلى المعرض، فقد تم تقسيم الخطة إلى ثلاث حلقات أمنية تؤمن الطريق من دمشق إلى المدينة ذهاباً وإياباً، مع وجود عناصر من شرطة المرور لتسيير الحركة ومنع الازدحام وفقاً لطعمة.

المسؤول الأمني لمدينة المعارض أشار إلى وضع حراسة مشددة على مداخل المعرض، وانتشار دوريات راجلة وآلية في الداخل للحفاظ على الأمن وتنظيم حركة المواطنين، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على “تأمين أجواء آمنة ومريحة لزوار المعرض”، بما يواكب مكانته كأكبر تظاهرة اقتصادية وثقافية في سوريا.

وأشار كلٌّ من أمير محمد وأحمد حسن العنصرين في قوى الأمن الداخلي إلى أن الخطة الأمنية الموضوعة لفعاليات المعرض تسير وفق أعلى معايير السلامة، بما يضمن حماية الزوار والمشاركين.

وأعرب عدد من الزوار عن ارتياحهم للإجراءات الأمنية المطبقة في المعرض، مشيرين إلى أنها أسهمت في تعزيز شعورهم بالطمأنينة وتوفير أجواء آمنة وهادئة خلال زيارتهم، وأكدوا أن التنظيم والانسيابية في الحركة عكسا مستوى الجهود المبذولة من قبل الجهات الأمنية، التي تبين من خلال تدابيرها أنها تعمل للحفاظ على سلامة جميع رواد المعرض.

وانطلقت أمس فعاليات الدورة الـ 62 من معرض دمشق الدولي بمشاركة أكثر من 800 شركة محلية ودولية.