جامعة دمشق حاضرة في معرض دمشق الدولي

دمشق-سانا

تشارك جامعة دمشق في معرض دمشق الدولي بدورته ال 62 من خلال جناح مميز يمتد على مساحة تبلغ نحو 12 متراً مربعاً، يتضمن أبرز برامجها الأكاديمية والبحثية وخدماتها العلمية.

رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر قال في تصريح له اليوم: “إن مشاركتنا في معرض دمشق الدولي تجسد إيماننا العميق بدور الجامعة في بناء الإنسان وصناعة المعرفة”.

واعتبر صائم الدهر أن وجود جامعة دمشق في هذا المحفل الدولي يعكس حرصها على التواصل مع المؤسسات المحلية والدولية.

وأوضح أن الجناح يتضمن إنجازات الطلاب والأساتذة في التعليم والبحث وخدمة المجتمع، لافتاً إلى أن هذا الأمر يفتح آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي مع مختلف المؤسسات المشاركة.

وأكد رئيس الجامعة أن الجناح سيتيح للزوّار فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات والمشاريع البحثية التي تسهم في تطوير المجتمع، منوهاً بدور الجامعة في هذا الصدد وحضورها في قلب المجتمع، ومساهمتها في التنمية ورسم مستقبل الوطن.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 في الـ 27 من آب الجاري، وتستمر حتى ال 5 من أيلول المقبل في مدينة المعارض الجديدة بريف دمشق.