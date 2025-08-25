الرقابة والتفتيش: اطلاق موقع جديد ومنصة للشكاوى قريباً

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن قرب إطلاق موقعها الرسمي بحلته الجديدة وواجهاته الاحترافية والمميزة، كخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية ومنح المواطن السوري إمكانية الاطلاع على أعمال الهيئة والتواصل المباشر معها.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام أنه سيتبع هذا الإطلاق خطوات جديدة، منها إطلاق منصة الشكاوى، وهي المنصة الأولى من نوعها التي تتيح للمواطن تقديم شكاوى إلكترونية.

وبينت الهيئة أنها تهدف من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.