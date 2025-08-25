الرقابة والتفتيش: اطلاق موقع جديد ومنصة للشكاوى قريباً

photo 2025 08 25 14 20 11

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن قرب إطلاق موقعها الرسمي بحلته الجديدة وواجهاته الاحترافية والمميزة، كخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية ومنح المواطن السوري إمكانية الاطلاع على أعمال الهيئة والتواصل المباشر معها.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام أنه سيتبع هذا الإطلاق خطوات جديدة، منها إطلاق منصة الشكاوى، وهي المنصة الأولى من نوعها التي تتيح للمواطن تقديم شكاوى إلكترونية.

وبينت الهيئة أنها تهدف من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

محافظة حماة تكرم أربعة أطباء لتفانيهم بالعمل
تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية على الطريق الغربي في درعا البلد
أول رحلة للعربية للطيران الاماراتية تهبط في مطار دمشق قادمة من الشارقة
وزارة التربية والتعليم السورية تطلق مبادرة “أعيدوا لي مدرستي”
وزير الاتصالات يبحث مع السفير البحريني سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الاتصالات والتكنولوجيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك