الناخبون البلغاريون يدلون بأصواتهم بالجولة الثانية من ‏انتخابات الرئاسة

صوفيا-سانا‏

توجه الناخبون في بلغاريا اليوم الأحد إلى صناديق ‏الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من ‏الانتخابات الرئاسية.‏

وذكرت “فرانس برس” أن الرئيسة المنتهية ولايتها، ‏إيليانا إيوتوفا، التي تدعو إلى الحوار مع موسكو من ‏أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، تتنافس مع رئيس ‏الوزراء الانتقالي السابق أندري جيوروف، المدعوم ‏من أحزاب إصلاحية مؤيدة للغرب.‏

ويعرف جيوروف بمساندته لأوكرانيا، كما ‏وقّع خلال ‏توليه رئاسة الحكومة اتفاقاً للتعاون الأمني مع كييف. ‏

وكانت إيوتوفا تولت الرئاسة بالإنابة في كانون الثاني ‏الماضي، بعد استقالة رئيس الوزراء ‏رومين راديف ‏لخوض الانتخابات البرلمانية، التي حققت فيها قائمته ‏فوزاً، وهي تحظى ‏بدعمه، ويتبنى الطرفان موقفاً يدعو ‏إلى إنهاء الحرب بالوسائل الدبلوماسية.‏

وصوت الناخبون في بلغاريا في 25 من الشهر ‏الماضي ضمن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.