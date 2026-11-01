الناخبون البلغاريون يدلون بأصواتهم بالجولة الثانية من ‏انتخابات الرئاسة

صوفيا-سانا
توجه الناخبون في بلغاريا اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وذكرت “فرانس برس” أن الرئيسة المنتهية ولايتها، إيليانا إيوتوفا، التي تدعو إلى الحوار مع موسكو من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، تتنافس مع رئيس الوزراء الانتقالي السابق أندري جيوروف، المدعوم من أحزاب إصلاحية مؤيدة للغرب.
ويعرف جيوروف بمساندته لأوكرانيا، كما وقّع خلال توليه رئاسة الحكومة اتفاقاً للتعاون الأمني مع كييف.
وكانت إيوتوفا تولت الرئاسة بالإنابة في كانون الثاني الماضي، بعد استقالة رئيس الوزراء رومين راديف لخوض الانتخابات البرلمانية، التي حققت فيها قائمته فوزاً، وهي تحظى بدعمه، ويتبنى الطرفان موقفاً يدعو إلى إنهاء الحرب بالوسائل الدبلوماسية.
وصوت الناخبون في بلغاريا في 25 من الشهر الماضي ضمن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.