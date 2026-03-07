محكمة أمريكية تدين باكستانياً بالتخطيط لاغتيال ترامب بطلب من إيران

وزارة العدل الأمريكية محكمة أمريكية تدين باكستانياً بالتخطيط لاغتيال ترامب بطلب من إيران

واشنطن-سانا

أدانت محكمة في الولايات المتحدة باكستانياً بتهمة التخطيط لقتل الرئيس دونالد ترامب وسياسيين أمريكيين بارزين آخرين قبل عامين، بناءً على طلب من إيران.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، عن وزارة العدل الأمريكية قولها في بيان: إن الباكستاني آصف ميرشانت اتهم بمحاولة تجنيد أشخاص لصالح إيران في الولايات المتحدة ‌في إطار خطة تستهدف ترامب.

وأقر ميرشانت بالانضمام إلى المؤامرة مع الحرس الثوري الإيراني، لكنه قال في شهادته: “إنه فعل ذلك مكرهاً لحماية عائلته في طهران”.

وأشار مدعون اتحاديون إلى أن أهداف المخطط الإيراني شملت أيضاً الرئيس آنذاك جو بايدن، ونيكي هالي التي نافست ترامب في ذلك العام على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة.

وبدأت محاكمة ميرشانت في محكمة بمنطقة بروكلين بمدينة نيويورك الأسبوع الماضي، قبل أيام من إصدار ترامب أمراً بشن هجوم مع إسرائيل على إيران.

نادي الأسير: 49 أسيرة فلسطينية يتعرضن لجرائم منظمة في سجون الاحتلال
قطر: الالتزام المشترك بسيادة القانون الدولي هو حجر الأساس للسلم والأمن
مقتل نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا الهندية و4 آخرين جراء تحطم طائرة
اليونيفيل تدعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على جنودها ودورياتها في جنوب لبنان
الإمارات تعلن دعماً بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك